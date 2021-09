Det er godt nok ikke kommunens område - men rådmand vil presse på for nye busruter

Dorthe Borgkvist fra Listen for Trivsel, Velfærd og Reel Borgerindragelse argumenterede for også at rejse sagen i Teknisk Udvalg.

Her greb borgmester Jacob Bundsgaard (S) dog ind, da han mente, at rådmanden var kommet med et fint forslag.

Også rådmand for sundhed og omsorg, Jette Skive (DF), talte stærkt imod at rejse sagen i udvalget.