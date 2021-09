Efter pendlerproblemer: Nu sættes der flere busser ind mellem Randers og Aarhus

Brugerne har klaget over forsinkelser og busser, der ikke er dukket op, efter det udelukkende er 118-bussen, der har dækket strækningen.

Og nu medgiver Midttrafik, at der er noget galt med den nuværende køreplan.

- Vi kan konstatere, at der mangler køretid på ruterne mellem Aarhus og Randers. Det har været svært at overholde køreplanerne, og der har været et for stort pres, som har gjort, at kunderne er blevet forsinkede, siger Thomas Dalgaard Mikkelsen, funktionsleder i Midttrafik, til TV2 ØSTJYLLAND.