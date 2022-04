De første ukrainske flygtninge er kommet i job

- Og man prøver at finde ud af, hvad ukrainerne har af forskellige eksamensbeviser, men der er også nogle ukrainere, som allerede nu har fået job, og som selv har fundet det, for det behøver jo ikke at være via os, siger kommunaldirektøren og fortsætter:

- Der er rigtig mange ukrainere, der er helt klar til at få et job, men der er selvfølgelig også nogen, der har brug for et lidt længere forløb i forhold til det, de har været udsat for.

Hjem og skole kommer først

Sideløbende med flygtningestrømmens tiltagen har omkring 100 virksomheder meddelt jobcentret, at de er klar til at give praktikpladser eller regulære job til ukrainske flygtninge, og derfor giver kommunen processen et puf.

- Her efter påske laver vi en jobmesse for virksomheder og ukrainere, hvor de simpelthen kan møde hinanden, siger Jesper Kaas Schmidt.