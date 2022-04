I dag udpeges én af landets mest magtfulde mænd

Men det er ikke helt ligegyldigt, hvem der bliver udpeget som formand, fortæller Christoph Ellersgaard:

- Som formand får man adgang til nogle rum, men hvordan man opfører sig i de rum, er også vigtigt. Man kan særligt brænde nogle broer, hvis man ikke forvalter sin position godt, og så skal 3F til at genopbygge nogle relationer efter én.

Samme pointe kommer fra Laust Høgedahl. Men selvom en del af magten og indflydelsen som formand for 3F altså også er bundet op på personen, der bestrider hvervet, tror arbejdsmarkedsforskeren ikke, at sagen om Per Christensens dobbeltliv kommer til at plage organisationen 3F eller hans arvtager i fremtiden.

- Giver det her nogen varige ridser i lakken? Jeg tror det helt ærligt ikke. Der skal mere til, og det er ikke første gang, at der er sager i den danske fagbevægelse. Men internt får Henning Overgaard et arbejde med at klinke skårene, for Per Christensen var en populær formand, og ingen havde regnet med, at han skulle stoppe lige nu.