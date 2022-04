Borgmester: Flygtningestrøm vil kunne mærkes på servicen

Han kan heller ikke afvise, at det kan komme til at påvirke nogle af kommunens sagsbehandlingstider, siger han.

- Men vores meget meget store intention - også med det her center - er at gøre det nemt for ukrainerne, men også nemt for Randers Kommune og for de øvrige borgere, der skal have hjælpe og ydelser fra kommunen.

Borgmesteren er indtil videre meget glad for den måde, som borgerne og ansatte i Randers har taget imod de ramte flygtninge.

- Jeg vil gerne rose alle for at sige, at det er noget, man tager til sig som en fælles opgave, der skal løftes, og tak for det.