Datter med handicap afvist på skole: - Det er uanstændigt

Vigtigt at få historien frem

Selvom der er kommet afklaring på datterens situation, så er det alligevel vigtigt for Dorte Pletner Bagge at få historien frem i lyset.

Hun mener ikke, at folk i lignende forløb klager, og at kommunen derfor vil tro, at der ikke er et problem.

- Den her målgruppe har simpelthen ikke overskuddet til at gøre noget ved det. Men det vil jeg gerne slå et slag for, for jeg synes, det er uanstændigt og at kommunen skulle skamme sig over ikke at kunne gøre det bedre, siger hun.