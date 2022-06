Populært springvand tørlagt - kan ikke holde til vandet

Strålerne gøres mindre

Springvandet på Aarhus Havn blev anlagt for cirka fem år siden. Normalt bliver det tændt i april, hvorefter det frem til slutningen af oktober skyder mandshøje stråler på to meter direkte op mod den aarhusianske himmel. Det er tændt i dag- og aftentimerne.

Det var under klargøringen i april, at Aarhus Kommune opdagede, at belægningen har taget skade. De høje vandstråler ødelægger asfalten, og stykker af sten, sand og asfalt ryger af.

Det tilstopper filtrene og overbelaster og nedslider pumperne, der skal recirkulere vandet.

Aarhus Kommune har efterfølgende overvejet, hvordan springvandet kan komme i brug trods problemerne med de ødelæggende stråler. Enden på det bliver, at strålernes kraft bliver sat ned, så de kun bliver én meter høje i stedet for to.

I næste uge kommer en programmør forbi for at justere vandtrykket.

Problemet blev opdaget i april. Hvorfor har I ikke fået justeret springvandet noget tidligere?

- Først skulle vi finde ud af, hvad vi kunne gøre. Dernæst skal vi nu have en programmør ud, sådan at styresystemet kan blive omprogrammeret. Det har været svært at få fat på programmører, og derfor kan det først blive nu, siger arealansvarlig Hans Henrik Rasmussen fra Aarhus Kommune.