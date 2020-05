Danmarks største folkeskov på vej: Nu plantes 100.000 træer

VIDEO: Planen er, at hele bykanten til Aarhus skal omkranses af skov og naturområder. True Skov vokser med knap 70 hektar, hvilket svarer til 140 fodboldbaner.

Den vestlige del af Aarhus kan snart se frem til at få et nyt og stort grønt område.

I efteråret 2019 samlede danskerne og TV2 nemlig ind til at plante over en million nye træer i Danmark. Og knap 100.000 af dem bliver lige nu sat i jorden som en udvidelse af True Skov vest for Aarhus.

- Det betyder, at folk har nærhed til grønne områder, og at vi kommer mere ud i den grønne natur, siger Anders Busse Nielsen, projektleder hos Naturstyrelsen.

Den nye del af True Skov bliver både indrettet med plads til vild natur, men også med et stort stisystem og cykel- og vandreruter.

Anders Busse Nielsen er projektleder hos Naturstyrelsen.

Ny skov svarende til 140 fodboldbaner

Planen er, at hele bykanten til Aarhus skal omkranses af skov og naturområder. True Skov vokser med knap 70 hektar, hvilket svarer til 140 fodboldbaner. En udvidelse der betyder, at det bliver Danmarks største folkeskov.

”Danmark planter træer”-indsamlingen resulterede i donationer fra både ind- og udland, fra virksomheder og helt almindelige danskere. I alt blev der indsamlet 20.999.651 kroner.

Jeg synes, det er en rigtig god nyhed, at så mange danskere bakkede op, da der var indsamling. Det er det, som man konkret lokalt nu kan få fordelene ud af. Lea Wermelin (S), miljøminister

- Jeg synes, det er en rigtig god nyhed, at så mange danskere bakkede op, da der var indsamling. Det er det, som man konkret lokalt nu kan få fordelene ud af, siger Lea Wermelin (S), miljøminister.

Der plantes omkring 20 forskellige arter i True Skov, hvoraf hovedtræarten er bøg.

Godt for os alle og samfundet

Bag indsamlingen stod blandt andet organisationen Growing Trees, som også har været med til at fastlægge, hvor de nye skove skal være.

Skov giver rigtig mange gode ting til os alle sammen og til samfundet. Kim Nielsen, administrerende direktør hos Growing Trees Network Foundation

- Skov giver rigtig mange gode ting til os alle sammen og til samfundet. Det er med til at beskytte grundvand, opsuge CO2, skabe levesteder for planter og dyr og skabe nye rekreative områder, som vi kan færdes i, siger Kim Nielsen, administrerende direktør hos Growing Trees Network Foundation.

Den nye del af True Skov forventes at stå klar til brug om tre år.