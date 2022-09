Christina hørte pludselig sirenen: Hvorfor sagde de ikke noget på pressemødet?

Christina Heintzelmann Therkildsen hørte fredag eftermiddag sirenen i byen kort efter myndighedernes pressemøde.



Hun sidder i sit hus med sine to børn og familiens hund. Hun kalder det utrygt, at sirenen pludselig larmede over byen uden, at borgerne havde fået information.

- Vi ved ikke noget. Jeg har lige læst det på dr.dk.Vi har ikke fået nogen information, så det er lidt utrygt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun bor i den del af byen, der ligger længst væk fra Studstrupværket. Her er røgen ikke kraftig klokken 14.43.

- Jeg sidder inde i huset med mine to børn og min hund. Det er okay i de fleste rum. Ellers må vi hoppe ud i bilen og køre til noget familie, siger Christina Heintzelmann Therkildsen.