Brugte østjyske hospitalsuniformer er nu på vej til hospitaler i Ukraine

Midtvask har haft en samarbejdsaftale med ’Bevar Ukraine’ om at sende tekstiler til genbrug på de ukrainske hospitaler siden 2018.

Men da krigen brød ud i Ukraine, modtog vaskeriet fredag morgen et opkald fra organisationen om, at de havde brug for alt, hvad vaskeriet havde på lager af brugte uniformer, tæpper og dyner. Og så fik vaskerimedarbejderne travlt med at pakke.