Se billederne: Tusindvis demonstrerer mod krig i Ukraine

Bag demonstrationen står Oleksandra Steffensen fra Randers, der kom til Danmark fra Ukraine for 18 år siden. Hun har familie i Ukraine og har taget initiativet for at vise fordømmelse af Rusland og støtte til Ukraine:

- Vi demonstrerer i dag fordi, vi er voldsomt rystede. Vi har mange følelser i klemme, og vi har brug for at komme ud og mærke, at vi er sammen om det, og vise at vi ønsker fred, siger Oleksandra Steffensen til TV2 Østjylland inden demonstrationens begyndelse.