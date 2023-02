Borgmester slår fast: Havnen skal udvides

Blandt både borgere og politikere har udvidelsen af Aarhus Havn de seneste år været et brandvarmt emne. Nu er en endelig beslutning om udvidelsen måske tættere på end nogensinde før.

Tirsdag eftermiddag og aften skal politikerne i Aarhus byråd nemlig mødes for diskutere, hvordan og hvor meget havnen skal udvides. For det er ikke længere et spørgsmål, om havnen skal udvides, men snarere hvor meget.

Sådan fra lyder det fra borgmester og formand i Aarhus Havn, Jacob Bundsgaard (S), forud for forhandlingerne tirsdag

- Der er ikke noget, der tyder på, at folk holder op med at forbruge eller købe ting. Derfor er vi nødt til at understøtte den vækst og udvikling, vi har brug for, for at kunne finansiere vores velfærd. Det gør vi blandt andet ved at udvide havnen, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.