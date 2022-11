Bøvlet bureaukrati kan aflive 100 år gammel juletradition

Ifølge Kasper Vendelboe har han været i dialog med kommunen siden januar for at få svar på, hvordan reglerne ville blive i år, og hvilken tilladelse han ville få.

- Min tanke er, at det er for voldsomt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal bruge så mange timer på at få lov at sælge juletræer på en græsplæne i Aarhus. Det er jo ikke første gang, jeg gør det, siger juletræssælgeren, der estimerer at have brugt 100 timer på korrespondance med kommunen.

Aarhus Kommune vurderer ansøgere til stadepladser løbende.

- Da ansøgeren tidligere har fået parkeringsafgifter ved af- og pålæsning i forbindelse med stadepladsen – har ansøgeren i år fået udstedt separate placeringstilladelser til henholdsvis varevogn, campingvognen og en trailer. Derudover har han også fået skriftlig tilladelse til at benytte en taxi-holdeplads ved af- og pålæsning for netop at undgå parkeringsafgifter, siger Bertram Hacke.

Leje mangedoblet

Aarhus Kommune har også hævet prisen for leje markant. Normalt kostede det 800 kroner for Kasper Vendelboe at besætte pladsen i en måned. Nu koster det 250 kroner om dagen.

- I forhold til andre erhvervsmæssiges brug af offentlige arealer var denne taksering prissat for lavt og stod ikke i mål med vores direkte og indirekte omkostninger når arealerne er af en vis størrelse, siger Bertram Hacke.



- Kommunen har lavet en proportional grundlag for taksering, der samtidig tager hensyn til juletræssalg og fyrværkerisalg, da juletræssalg og fyrværkerisalg i forhold til traditionelle stadepladser kræver meget store arealer. Takseringen blev sammen med foreløbige retningslinjer for juletræssalg og fyrværkerisalg meldt ud til alle kendte interessenter i slutningen af juli 2022, siger Bertram Hacke.

Mere bøvl, så gider jeg ikke

Kasper Vendelboe sælger godt 500 træer på en sæson. Han står også for juletræerne på Frederiksbjerg Torv, men det bliver sidste gang i år, fortæller han. Juletraditionens dage på Harald Jensens Dage kan også være talte.

- Hvis det bliver meget mere bøvlet, har jeg ikke lyst til at være med mere. Jeg er nok ved at være nået dertil, at det har krævet så meget energi, at det afhænger af sæsonen, siger Kasper Vendelboe.

Han har sendt et brev til både rådmand og borgmester med sin bekymring, men ikke hørt noget fra kommunen.



Juletræssalget starter torsdag den 24. november.