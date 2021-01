Børn fryser: 100 poser med overtøj og støvler på vej til vuggestuer og børnehaver

Selvom vi bor i et rigt og udviklet land, så er der små børn, der møder op i institution i alt for lidt tøj.

Sådan lyder det fra rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF).

- Det er et forældreansvar at sørge for, at ens børn er klædt varmt nok på, men det er en virkelighed, at der er familier, der ikke har lige så meget økonomisk eller mentalt overskud, som de fleste familier har, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.