Over 7000 har skrevet under på Rikke og Kathrines forslag

Hvilken forskel gør det at vente 14 dage mere indtil den 7. februar?

- Det gør det i forhold til de unges mentale helbred. De mister helt troen på, at det bliver godt igen. Og hver gang der bliver meldt en dato ud, får de at vide, at det bliver forlænget 14 dage.

- Det der med hele tiden at leve på standby, tror jeg skaber en usikkerhed, fordi der ikke er noget man kan regne med, siger Kathrine Assels.



Formand: Ikke realistisk idé

Efterskoleforeningens formand giver de to intiativtagere ret i, at det har konsekvenser for elevernes trivsel at være hjemsendt.

- Jeg synes faktisk, at fagligt klarer de sig godt, og fjernundervisningen fungerer, men trivselsmæssigt er jeg bekymret, hvis eleverne skal være hjemme indtil inde i marts måned. Jeg er bekymret for, at man trækker noget væsentligt ud af deres ungdom. De har en selvopfattelse af, at der er ting, de skal nå inden gymnasiet, siger formand Torben Vind Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.



Han siger desuden, at foreningen arbejder målrettet på at få eleverne tilbage igen. Men han mener ikke, at de skal tilbage, før sundhedsmyndighederne mener, at det er forsvarligt.

- Vi har tæt kontakt til ministeren og politikerne, men vi råber ikke i skoven, før der er en lysstribe, for så bliver det skingert og uanstændigt, siger formand Torben Vind Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.