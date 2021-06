Bilist tog fejl af gearene og kørte i havnen

- Men da vi kommer derud, kan vi jo se, at det ikke er mere akut, da han allerede har reddet sig selv. Vi bistår så politiet i at få bjærget bilen, fortæller operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Anders Brix Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Da vi kommer, er bilen stadig ikke sunket, men inden vi får alt vores grej til at bjærge den klar, når den for langt ned, i forhold til at gøre det sikkert for vores dykkere.

Derfor ventede Østjyllands Brandvæsen til, at bilen var sunket helt, inden de med en kran fik hevet bilen op på land igen.