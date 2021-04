Biler beslaglagt ved gaderæs

Færgevejen i Ebeltoft lagde fredag aften asfalt til gaderæs. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Ifølge rapporten havde personer markeret en strækning på vejen med røde lamper på kørebanen, og en person stod klar til at sætte et ræs mellem to biler i gang fra en startlinje.

Episoden fandt sted omkring klokken 22.22.