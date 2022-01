Betjente gjorde uventet fund i lejlighed

Østjyllands Politis specialpatrulje tog onsdag formiddag ud til en adresse i det vestlige Aarhus med mistanke om, at der kunne være narkotika på stedet.



Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Da betjentene bankede på døren ind til lejligheden og gav sig til kende, hørte patruljen en person løbe væk fra døren.

Fandt eftersøgt mand

Derfor brød betjentene døren op og nåede lige at fange en 22-årig mand, der forsøgte at flygte ud over lejlighedens altan.