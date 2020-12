Bekymrende højt smittetal i Aarhus: Borgmesteren forventer nye tiltag

- Den er meget smitsom, den virus, og jeg tror, vi alle sammen har fået nok af alle de besværligheder med at skulle passe på, og har vænnet os lidt til, at den er her og måske ikke passer helt så meget på som tidligere, siger borgmesteren og uddyber:

- Vi ved, at vaccinen er på vej, og det vil være tudetosset ikke at stramme os an for at sikre, at det hårde arbejde og alle, de ressourcer vi har brugt, ikke bliver smidt ud lige, lige inden vaccinen kommer.

Statsministeren: Nye tiltag på vej

Der er det seneste døgn konstateret 1745 nye smittede med coronavirus i Danmark. Det er det højeste antal personer, der er registreret smittet i løbet af 24 timer siden epidemiens begyndelse.



Regeringen forbereder lige nu yderligere tiltag, der skal tages i brug for at få bedre styr på coronasmitten inden jul.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S) søndag på Facebook.

- Vi har allerede taget mange tiltag for at reducere aktiviteten i samfundet og dermed nedbringe smitten. Men situationen er bekymrende, og vi vil sætte ind, så vi forhåbentligt kan få bedre styr på smitten inden jul. Derfor forbereder vi yderligere tiltag, skriver hun.