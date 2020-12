Populær aarhusiansk bar lukker ned på grund af coronasmitte

Den populære irske bar i Aarhus Tir Na Nog er blevet ramt af corona i bogstavelig forstand.

Flere medarbejdere og gæster er blevet smittet med COVID-19. Og det tager baren nu konsekvenserne af.

- Vi vælger derfor at lukke helt ned indtil onsdag eftermiddag, således at alle ansatte kan isolere sig og blive testet. Vi beklager meget, men føler, at det er mest sikkert for alle, skriver Tir Na Nog Aarhus på sin Facebook-side.