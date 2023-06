Ansatte tilbudt hjemmearbejde: Loftsplader faldt pludselig ned på skole

Servicefolkene på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus har afspærret en del af skolens kantine og reception i øjeblikket. Desuden er en indgang låst af.

Det sker som konsekvens af, at tre loftsplader på cirka 60 gange 60 centimeter - af fortsat uforklarlige årsager - pludselig er faldet ned inden for kort tid og tre forskellige steder i bygningen på Helsingforsgade.

Skolens økonomi- og administrationschef, Jørgen Johannsen, skriver i en mail sendt til alle ansatte og studerende, at han har været i dialog med udlejeren FEAS (Forskningsfondens Ejendomsselskab) og kraftigt understreget, at det er en uholdbar situation, at medarbejdere og studerende skal "frygte at få en loftsplade i hovedet."

Journalisthøjskolens kommunikationsafdeling oplyser til TV2 Østjylland, at ingen er kommet til skade i de to situationer, hvor pladerne er faldet helt ned i henholdsvis kantinen og fredagsbar-området. I det tredje tilfælde hænger en loftsplade løst ned i et studierum, som de studerende kan booke til gruppearbejde.

Der er ikke tale om tunge plader, da de er lavet af sammenpresset rockwool, men kombineret med loftshøjden på flere meter kan det sagtens gå galt, hvis de falder ned og rammer en person.

Derfor har alle ansatte fået at vide, at de har lov til at arbejde hjemmefra, hvis de føler sig utrygge ved at færdes i bygningen, oplyser skolen, der har studiestart igen først i september.

Ejer af bygning er ked af situationen

Hos FEAS siger bygningschef Søren Østergaard, at de handlede resolut, da de hørte om problemet.