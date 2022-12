Alle mod én i byrådet - vil stoppe nedrivning af boligblokke

Hun lægger heller ikke skjul på, at det er et led i at forhindre at nedrivningerne bliver til noget.

Er det ikke urealistisk at stille forslaget, når du ved, at alle er imod?

- Hvis det var sådan, at jeg skulle forholde mig til det realistiske, så var der ikke meget ret meget enhedspolitik at føre i det byråd. Det ville være trist, hvis Enhedslisten ikke var der til at stille de kritiske spørgsmål, siger Solveig Munk.

Når ikke mål, hvis arbejdet sættes i bero

Men de argumenter giver borgmesteren ikke meget for i byrådssalen.

Han pointerer, at de retssager, der er rejst og kører ikke er tillagt opsættende virkning, og at det betyder, at Aarhus Kommune kan gennemføre udmøntningen af udviklingen i helhedsplanerne for Gellerup og Bispehaven uden at afvente en afgørelse i retssagerne.

- Hvis vi sætter arbejdet i bero, så når vi ikke de mål, der er sat og værst af alt, opnår vi ikke den positive forandring, der er brug for i området, siger Jacob Bundsgaard .

Forslaget blev sendt til økonomiudvalget, hvor det skal tages op.

Nedrivningen af boligblokkene i Gellerup sker for, at Aarhus Kommune kan leve op til regeringens ghettoplan. I den står der, at almene familieboliger kun må udgøre 40 procent i de hårdeste ghettoområder.



Tilbage i november vedtog byrådet at seks blokke skulle rives ned. Enhedslisten har ved flere lejligheder forsøgte at stoppe planerne. De seks boligblokke er i 4,5 etager, som tilsammen indeholder 360 almene lejligheder.