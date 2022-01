Boligblokke rives ned - 310 familier skal ud af deres lejligheder

- Men jeg er sikker på, at det bliver et lækkert område. Det bliver et godt område med mange forskellige boligtyper. Nogle af boligerne får for eksempel en have, og andre får to altaner. Der kommer også ejerboliger, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Ændringerne i boligmassen betyder, at kvarteret vil tiltrække en langt mere blandet gruppe af beboere, mener Mariane Toft-Dallgaard.