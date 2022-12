Tvangsflytninger er i fuld gang – 40-årig kan ikke overskue situationen

Ifølge seniorforskeren er dét politiske greb, der har haft den største indflydelse indtil videre, ikke nedrivning af boligblokke eller opførelse af nye. Det er derimod en række nye kriterier for, hvem der må flytte ind i et område som Gellerup.

- Der er kommet nye krav til, at nye beboere skal være i arbejde og ikke have domme for kriminalitet og så videre. Med den naturlige cirkulation i områderne, så ændrer det helt automatisk beboersammensætningen, fortæller hun.

Antropolog og seniorforsker Marie Stender arbejder også med følgeevalueringen. Hun fortæller, at de store ombygninger kan ændre fortællingen om Gellerup, men hvis det for alvor skal lykkes at skabe et blandet boligområde, så skal de oprindelige beboere føle et ejerskab over de nye tiltag.

- Ellers risikerer en ny bygning med kommunale medarbejdere at fremstå som en ufo, der er landet med nogle mennesker, der kommer og går igen – uden at der er nogen egentlig interaktion, siger hun.

De samme folk på de samme hjørner

Fra sit vindue kan 28-årige Chris Lassen se ned på parkeringshuset. Han har boet i Gellerup i seks år, og han er skeptisk over for de politiske tiltag.

- Jeg tror ikke på noget af det. Det er stadig de samme folk, der står på de samme hjørner, siger han med henvisning til kriminelles lyssky aktiviteter i området.

- Det er som om, nogle ting ikke har været gennemtænkt. Mange herfra er flyttet til Langkærparken i Tilst. Og hvis de har deres forretning i Gellerup, så tager det jo to minutter på en knallert at køre hertil, tilføjer han.

Chris Lassen, der til daglig arbejder på Nettos centrallager, smiler til sin treårige datter, der hopper op og ned i døråbningen. Foran døren ligger en dørmåtte med teksten "Welcome HOME".

Men lejligheden midt i Gellerup er ikke han og familiens hjem meget længere. Deres boligblok skal også rives ned, fortæller hans kone, 35-årige Fardusa Abdi.

- Vi har været sådan: Fedt! For så kunne vi komme på listen til de eftertragtede boliger i byen, siger hun og tilføjer, at familien snart flytter til et rækkehus med egen have på Randersvej.