Alder er ingen hindring: 62-årige Dorrit er model og influencer

Men hun har altid interesseret sig for mode, og det viser sig også tydeligt, når hun står i auditoriet. Det er nemlig ikke kun i arbejdet som model og på Instagram, hun går op i sin fremtræden.



- Jeg har altid tænkt meget over det. I dag startede jeg undervisningen klokken 8, og der er måske nogle, der er lige lidt trætte. Det kan man godt blive af at sidde stille og lytte, så de skal da have noget at kigge på. Der skal ske noget, siger Dorrit Bøilerehauge.

- Og jeg forventer jo, at de gør sig umage med deres ting, så jeg vil også gerne signalere, at jeg har gjort mig umage for at være her i dag. Jeg vil ikke tillade mig at ligne en, der lige er væltet ud af sengen.

