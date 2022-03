Aarhusianer er tiltalt for landsforræderi ved at gå i krig for IS

En 31-årig dansk mand fra Aarhus-området er tiltalt for landsforræderi for at have tilsluttet sig IS og deltaget i kamphandlinger.

Anklagen er historisk, da det ifølge statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas er første gang, at der er blevet rejst tiltale efter den særlige paragraf 101 a.

Manden er foruden landsforræderi tiltalt for flere terrorforbrydelser ved blandt andet at have fremsat trusler om terror ved at skyde til måls efter billeder af navngivne danskere.