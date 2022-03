Nye oplysninger om skuddræbt 21-årig mand

- De tiltag fortsætter vi med, både for at få genskabt trygheden, og fordi vi stadig ønsker at komme i kontakt med vidner, siger politiinspektøren.

Politiet leder særligt efter vidner, som har været i eller omkring krydset i tidsrummet mellem klokken 00.50 og 01.11, hvor en politipatrulje fandt den dræbte 21-årige.

Bil stukket i brand

Kort efter fundet af den afdøde mand blev en sølvfarvet VW Golf Variant fundet i brand for enden af Ormslevvej i vestlig retning.

- Vi håber, nogen har set eller hørt noget. I bedste fald har nogen video fra området på gerningstidspunktet, siger Brian Voss Olsen.

Politiet antager, at bilen kan have forbindelse til skuddrabet, og de søger derfor vidner, der har oplysninger om bilen.

Nummerpladerne på bilen med registreringsnummer HG36244 var stjålne.