30 minutter om ugen sparer 1,7 millioner om året: Børn skal hentes tidligere fra i morgen

Fra den 1. maj har du en halv time mindre at køre på, hvis du er forælder til et barn, der skal hentes i en aarhusiansk børnehave eller vuggestue.

Da politikerne sidst i 2022 sad med kuglerammen og regnede på, hvor det var muligt at finde besparelser i budgettet for 2023 til 2026 besluttede de blandt andet, at alle dagtilbud skal lukke klokken 16.30 frem for klokken 17 om mandagen - ligesom om fredagen.

Det - mener kommunen - kan man spare 1,7 millioner kroner på om året, fordi de i alt 26 timer om året i hver institution sammenlagt - altså, for alle de mere end 300 daginstitutioner - svarer til fem årsværk i form af tre pædagoger og to pædagogmedhjælpere.

Den mindst indgribende beslutning

- Vi kunne se, at det var relativt begrænset, hvor mange børn der bliver passet i ydertimerne, og vi har vurderet, at lukningen gør mindst ondt om eftermiddagen. Hvis de åbnede en halv time senere om morgenen, ville det gøre livet mere besværligt for flere, siger Nikolaj Harbjerg, der er økonomi- og administrationschef hos Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Beslutningen blev formelt truffet af byrådet den 15. december sidste år, da 30 af 31 medlemmer stemte for.

- Det er klart, at vi helst var fri for at lave sådan en reduktion af serviceniveauet, for ja - det vil være ubelejligt for nogle, men vi mener, at vi har fundet frem til den løsning, der gør mindst ondt i en tid, hvor vi er nødt til at vende hver en sten i den kommunale økonomi, siger Nikolaj Harbjerg til TV2 Østjylland.

"Godt, det ikke er om onsdagen..."

Katrine Orleman Thrane er mor til to drenge på 11 og tre år.

Den yngste, Frey, begynder i børnehaven Æsken på Græsvangen i Tilst i morgen tidlig, og hun kan godt genkende beskrivelsen af, at der sjældent er ret mange børn den sidste halve til hele time før lukketid.