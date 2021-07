15-årig bag rattet i vild biljagt: Over for rødt og narkopåvirket

Ved Lottesvej stoppede bilen dog, og den 15-åriger chauffør og de tre andre personer fortsatte flugten til fods. Føreren blev dog indhentet, anholdt og sigtet.

Sigtelserne går på kørsel uden førerret, for ikke at efterkomme politiets anvisninger, for kørsel over for rødt og for kørsel venstre om helleanlæg. Samtidig er han også sigtet for narkokørsel, da politiet mistænkte ham for at være på stoffer.

Det var bedstefarens bil, den 15-årige var på rundtur i, og den er foreløbig beslaglagt, mens politiet undersøger de nærmere omstændigheder, hvor de blandt andet vil afgøre, om man vil forsøge at anmode retten om konfiskation af bilen.

Den 15-årige er igen på fri fod, efter han er blevet afhørt. Forældre og de sociale myndigheder er underrettet.