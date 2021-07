Arbejde på Letbanen aflyser afgange: Tjek rejseplanen i løbet af sommeren

Som det er nu, er der en perron på hver side af Vestre Strandallé, men i løbet af arbejdet bliver den sydlige nedlagt, så der i stedet kan etableres et nyt spor. Der vil desuden blive opsat nye kørestrømsmaster og den eksisterende jernbaneoverkørsel vil blive fornyet og udvidet.

Bor man i området, vil man formentlig også lægge mærke til støjende arbejder.

- Vi har valgt at lukke banen i tre uger for at få så meget gennemført så effektivt som overhovedet muligt. Der er ikke så mange passagerer, og vores hovedformål er at være der for pendleren, og dem er der ikke så mange af om sommeren, siger Michael Borre.

Det er planen, at stationen åbner i sin nye form i første kvartal af 2022. Det bør, ifølge Michael Borre, medføre en mere stabil køreplan, og så er det forudsætningen for, at der kan køre fire tog i timen til Hornslet fra Aarhus.