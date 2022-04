14 personer sigtet efter indsats mod stoffer

Natten til lørdag blev Østjyllands Politi under en større indsats i nattelivet i Aarhus bekræftet i, at alt for mange tager stoffer, når de er i byen.

I løbet af natten blev hele 14 personer sigtet for overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, og to af dem blev sigtet for salg.



Det skriver Østjyllands Politi i et Facebookopslag.