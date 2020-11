Syriske mænd udvist for at røve og voldtage prostituerede

Tre mænd er ved Retten i Aarhus blevet idømt mellem tre og et halvt og ni års fængsel for grove røverier og voldtægter på bordeller i Aarhus og København.

Mændene, der kommer fra Syrien, er desuden blevet udvist for bestandigt.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag aften.



De to af mændene, der begge er 23 år, blev torsdag dømt for røveri og seksuelle overgreb begået mod to kvindelige prostituerede i Aarhus den 8. juni sidste år.

De to brugte vold, trusler, magt og peberspray til at tvinge kvinderne til at udlevere penge, smykker og mobiltelefoner, inden den ene mand tvang den ene kvinde til at give ham oralsex. Efterfølgende voldtog han kvinden.

Samtidig angreb den anden mand den anden kvinde, som han tvang til at udføre oralsex på ham.

Efter overgrebene trak mændene den ene kvinde med ud under bruseren for at forsøge at vaske sporene væk.