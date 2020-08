Tiltale: Mænd voldtog og røvede prostituerede

Politiets anklager beskriver sagens forhold som 'meget voldsomme'. To af mændene er tiltalt for at tvinge sig adgang til en lejlighed i det centrale Aarhus i juni sidste år, hvor to kvindelige prostituerede arbejdede.

Ifølge anklageskriftet blev kvinderne slået flere gange, fik sprøjtet peberspray i ansigtet og blev spærret inde på badeværelset, mens de to mænd gennemrodede lejligheden for at finde værdier, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Voldtaget under røveri

Under røveriet blev blev den ene kvinde voldtaget, og den anden kvinde blev udsat for anden form for seksuelt overgreb.

De to mænd fik kontanter og smykker med sig fra lejligheden ifølge anklagemyndigheden.

Dagen efter begik den ene af de to 23-årige et nyt røveri sammen med en 18-årig mand, der også er tiltalt i sagen. Denne gang også mod to prostituerede.

De to kvinder blev under røveriet slået og truet med kniv, inden den ene blev voldtaget, mens den yngste af de to mænd førte en kniv over kvindens ansigt og arme.

Særdeles grove forhold

Der slutter uhyrlighederne ikke. Den ene af de 23-årige er også tiltalt for et groft røveri mod et bordel i Favrskrov, der skulle være foregået i maj i år. Her blev en kvinde truet med kniv og bundet på hænder og mund med tape, inden den tiltalte stak af med kontanter og smykker.

- Det er nogle meget voldsomme forhold, som mændene er tiltalt for, og der er langt imellem, vi ser så grov en sag, udtaler specialanklager hos Østjyllands Politi, Birgitte Ernst.

Sagen mod de tre mænd begyndte fredag i sidste uge. Der er afsat i alt 15 retsdage. Alle tre mænd er udenlandske statsborgere, og de risikerer derfor udvisning af Danmark, hvis de bliver dømt i sagen.