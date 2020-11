Hentede gevær efter skænderi på bar - koster tre års fængsel

Puttede patroner i gevær

Politiet var i mellemtiden blevet tilkaldt af flere parter, blandt andet et tilfældigt vidne, der havde set manden putte patroner i det oversavede jagtgevær.

Kvinden havde overtalt manden til at gå tilbage til sin lejlighed, hvor politiet fandt ham i sengen.

Patruljen fandt geværet i et hemmeligt hulrum under et køkkenskab.

Skyldig i flere forhold

Tirsdag blev manden dømt i sagen, hvor han også blev erkendt skyldig i to andre tilfælde af trusler. Dommen lyder på tre års fængsel.

- Det er en alvorlig forbrydelse at gå rundt midt på gaden med et ladt gevær, når man ovenikøbet har truet med at bruge til at skyde en anden person. Det kunne have endt helt galt, og jeg er tilfreds med, at rettens dom også afspejler alvoren i sagen, siger senioranklager Jakob Beyer.

Den 40-årige erkendte forholdene, men ankede sagen med henblik på en mildere dom.