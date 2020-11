Mand skød mod kæreste og tæskede hende juleaften – nu er han dømt

Slog med afbrækket bordben

- Det var både stærke tekniske beviser og kvindens forklaringer, der førte til, at den 47-årige blev dømt. Særligt den voldsomme episode, hvor den 47-årige skød med en pistol, var medvirkende til, at han blev idømt flere års ubetinget fængsel, siger anklager i sagen Bjørn Fogh Sørensen.



Beviserne var medvirkende til, at manden blev dømt for at have forvoldt fare for kvindens liv og førlighed og ligeledes for at have haft en pistol på sig under særligt skærpende omstændigheder.

Derudover blev han dømt for fire tilfælde af vold begået i 2019. En af episoderne foregik juleaften, hvor manden slog kvinden med et knytnæveslag i ansigtet. En anden gang slog han hende i hovedet med et afbrækket bordben.

Den 47-årige blev også dømt for trusler på livet, efter parret gik fra hinanden i slutningen af 2019.

Den 47-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen.