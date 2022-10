Unge strømmede til for en politisk selfie: - Jeg ser hans TikTok hver eneste dag

- Noget af det, vi gør anderledes, er, at vi ikke er bange for at være selvironiske og tage pis på os selv. Så kan det godt være, at der er en video, der er lidt skør, men det leder jo folk ind på vores profil, hvor der er alt muligt politik, siger Alex Vanopslagh.

Og selvom videoerne på et medie som TikTok typisk ikke varer meget længere end et minut eller to, så er han ikke bange for, at det skaber unuancerede vælgere.

- Jeg tror, at Liberal Alliance er et af de partier, hvor det er nemmest at finde ud af, hvad vi mener, fordi vi har så markante holdninger og tør stå ved dem. Det er jo næsten selvforskyldt, hvis ikke man kan finde ud af, hvad Liberal Alliance mener, siger Alex Vanopslagh.