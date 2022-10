Vanopslagh beskyldes for at misinformere i vælgervideo

LA: Man skal ikke gøre folk dummere, end de er

En forligskreds bestående af regeringen og dens tre støttepartier indgik i maj en aftale om en ny måde at fordele elever i landets gymnasier. Eleverne bliver inddelt i tre grupper alt efter, om de kommer fra familier med høj, mellem eller lav indkomst, og så skal fordelingen i gymnasierne laves, så de afspejler befolkningen.

Men det sker altså forud for skolestart. En elev kommer ikke ifølge aftalen til at blive smidt ud af det gymnasium, vedkommende er i gang med en uddannelse på, sådan som videoen ellers viser.

Alex Vanopslagh siger til TV 2 tirsdag, at det er ”helt afkoblet at fortolke en humoristisk fremtidsdystopi bogstaveligt”, da han bliver forholdt kritikken.

- Man skal passe på ikke at gøre folk dummere, end de er, og det gør man, hvis man siger, at man ikke kan lave noget humoristisk, fordi det kan misforstås, siger han.

Han siger, at han ikke har mødt en eneste borger i det her land, der har tænkt, at man kan blive revet ud af gymnasiet, hvis ens forældre tjener for meget – sådan som videoen viser.

- Men de forstår godt, at kampagnen handler om, at man ikke kan komme på det gymnasium, man gerne vil, hvis denne aftale om tvangsfordeling står til at træde i kræft, lyder det fra partilederen.

Men medgiver du ikke, at man som politiker skal tale sandt, og vælgerne skal kunne regne med det, du siger?

- Så måtte jeg ikke lave de videoer, hvor en version af mig taler med en anden version af mig (som Vanopslagh har lavet på sin TikTok-profil, red.). Der findes ikke to Alex’er. Jeg så den anden dag, at SF havde lavet en fremtidsdystopi, hvor de sagde, at der ikke var mere natur i Danmark. Og det passer jo heller ikke, lyder det fra Alex Vanopslagh.