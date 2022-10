Svindlere stjæler politikers identitet til falsk profil

Charlotte Vindeløv kan ikke selv se sin onde, digitale tvillings profil og tror, at hun kan være blevet blokeret. Hun har dog modtaget screenshots fra andre, der kan se den.

Hun har bedt alle om at anmelde profilen på Facebook, så den kan blive slettet.

- Jeg frygter jo, at nogen begynder at kommentere på andre politikeres opslag med noget, jeg ikke kan stå inde for, og som skader min valgkamp, siger hun.

Ingen hjælp at hente

Hun har kontaktet både SF, politiet, Digitaliseringsstyrelsen og Facebook, uden det indtil videre har ført noget med sig. Meldingen fra flere er, at så længe der ikke er gjort noget ulovligt, er det svært at gøre noget ved.



Lige nu ved hun ikke, hvad personerne bag kontoen gør, men hun kan se, at hun pludselig er begyndt at få færre nye følgere på sin politikerside på Facebook. Hun mistænker, at det kan have med den falske profil at gøre.

I øjeblikket er der ikke så meget andet at gøre end at håbe på det bedste, siger Charlotte Vindeløv.

- Billederne af mig ligger jo derude, så selv hvis kontoen bliver lukket ned, kan de jo lave en ny igen.

Charlotte Vindeløv er byrådsmedlem i Skanderborg og bor i Gl. Rye.