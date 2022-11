Østjyske opgør: Store overraskelser i vente

Hvem er inde og hvem er ude?

Det er det afgørende spørgsmål, som alle politisk interesserede - og især folketingskandidaterne selv - venter svar på i dag.

Og med nye partier, der har klaret sig godt, og gamle, der er blevet voldsomt reduceret, er der lagt op til stor udskiftning i Folketinget – også blandt de østjyske kandidater.

TV2 ØSTJYLLANDs politiske redaktør, Søren Jensen, har kigget valgresultatet efter i sømmene og giver her sit bud på, hvor han vurderer, vi vil se de største overraskelser.

Vurderingen er lavet på baggrund af partiernes stemmetal i de enkelte kredse med fokus på steder, hvor Søren Jensen har konstateret de største udsving i forhold til valget i 2015.

Vurderingen er altså lavet med forbehold for, at vi ikke kender de personlige stemmetal endnu.

Enhedslisten:

Maria Temponeras er opstillet i Vestjyllands storkreds i Silkeborg og har en god chance for at få et mandat, og det vil være en overraskelse – også for hende selv.

Konservative:

Gitte Willumsen er også opstillet i Vestjyllands storkreds i Silkeborg. Hun skiftede fra Venstre til De Konservative, efter hun blev valgt som suppleant for Inger Støjberg. De Konservative har generelt haft et dårligt valg, og jeg tror ikke, hun bliver valgt.

Venstre:

Der er tre stærke Venstre-mænd opstillet i Østjylland; Troels Lund Poulsen, Michael Aastrup Jensen og Jacob Ellemann-Jensen. Jacob Ellemann-Jensen regner jeg for sikker. Så er der to mandater tilbage. Men Troels Lund Poulsen og Michael Aastrup Jensen kan ikke regne med, at de er sikre, for her kan Heidi Bank overraske.

Det ser ud til, at Michael Aastrup Jensen har fået et rigtig dårligt valg i Randers syd-kredsen, hvor Venstre er gået voldsom tilbage. Og det ligner også et rigtig skidt valg for Troels Lund Poulsen i Hedensted-kredsen.

Moderaterne:

Nikolaj Gam-Pedersen er opstillet i Vestjyllands storkreds i Silkeborg, og jeg vurderer, han har en god chance for at komme ind.

Danmarksdemokraterne:

Erik Poulsen er opstillet i Djurskredsen, men også i Hedensted, og lige præcis i de to kredse har Danmarksdemokraterne fået et rigtig godt valg, så han ligger godt i svinget. Det gør Hans Kristian Skibby så også. Han er opstillet i Aarhus Syd-kredsen og er den mest prominente kandidat. Men partiet får kun ét mandat i Østjylland, og jeg tror det bliver én af de to.

Liberal Alliance:

Ragnar-Gwyn Dixen og Carsten Bach er begge opstillet i Vestjyllands storkreds i Silkeborg. Liberal Alliance har haft et godt valg, og de kan begge to komme ind.

Jens Meilvang er den lokale mand på Djursland for Liberal Alliance, og han ser ud til at have fået et kanonvalg i Djurskredsen.

Socialdemokraterne:

Leif Lahn ser ud til at have fået et rigtig godt valg for Socialdemokraterne i Djurskredsen, hvor han er opstillet.

Dansk Folkeparti:

Kim Christiansen kom ikke ind sidste gang, forsøgte så igen denne gang, men har fået et rigtig dårligt valg, og det ser meget svært ud. Djurskredsen får ikke en DF’er ind, det tror jeg ikke på.

Anders Vistisen stiller op i Hedensted, hvor Dansk Folkeparti ikke har klaret sig ret godt, så det ser også svært ud.