Jeanette må leve med smerter - personalemangel aflyste operation

Jeanette Mikkelsen blev sygemeldt i februar, kort efter at hun færdiggjorde radiografuddannelsen. Men med den kommende operation håbede hun at være tilbage på arbejdsmarkedet om seks måneder.

- Jeg begyndte at græde, for jeg havde regnet med, at jeg kunne se en ende på det hele om et halvt år. Jeg blev jeg ked af det, fordi jeg mentalt har mig sat sig op til at skulle opereres, og der er noget praktisk i det i forhold til at have børn. Nu er fremtiden uvis, siger hun.

Synd for personalet

De mange ubesatte stillinger presser de østjyske sygehuse, hvor ventetiden på en ny hofte i øjeblikket er på over et halvt år.

Derfor er sundhedsvæsenet noget, der fylder i denne valgkamp for både Jeanette Mikkelsen og mange andre danskere. For løsninger giver sig selv, mener hun.

- Vi skal da have noget mere personale på sygehusene. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om, for det er da så ærgerligt, at ikke kun jeg, men også mange andre får udskudt tingene på grund af personalemangel, siger hun.