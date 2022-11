I dag er de venner: I morgen ryger mindst én af dem ud

De står side om side, som de også har gjort i store dele af valgkampen. Deres banner hænger ved siden af hinanden på Aarhus Banegård, de har delt flyers ud sammen og tirsdag er de til valgfest sammen.

Men kun én af dem kommer i Folketinget.

TV2 ØSTJYLLAND følger valget minut for minut. Følg med her.

Konservative Folkeparti får en lille tilbagegang i antallet af stemmer, og det betyder, at partiet kun får ét mandat i Østjyllands Storkreds.

Og dermed får enten Mona Juul eller Marcus Knuth ikke får genvalg til Folketinget.

- Det er jo ærgerligt, for vi har et super godt samarbejde både lokalt og på Christiansborg. Vi håber på, at det samarbejde kan fortsætte, og stemmerne er ikke talt op endnu. Vi har kæmpet en brav kamp Mona og jeg, siger Marcus Knuth klokken 22:41 tirsdag aften, før de sidste stemmer talt op.

- Sådan er politik

Konservative Folkeparti stod tilbage i august til 15 procent i meningsmålingerne, men nu ligner det, at de ender under de seks procent.

- Det er overhovedet ikke tilfredsstillende, det gør ondt. Det er rigtig træls, når man har kæmpet for sin politik, og man har knoklet, siger Mona Juul.

Følg optællingen i Østjyllands Storkreds her.



Situationen betyder også, at både Mona Juul og Marcus Knuth ryger ud af Folketinget, hvis for eksempel Isabella Arendt overhaler dem begge.

Og selvom det kan koste hende folketingspladsen, så er Mona Juul afklaret med situationen.



- Sådan er politik. Man stiller op i håbet om, at man bliver valgt. Hvis man ikke gør, så skal man også kunne tåle det, siger hun.