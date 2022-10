Fordømte abort i tale - men det er ikke partiets politik

Sammenlignede med terrorofre

Emnet er især ved valgkampe blevet placeret foran Kristendemokraterne, fordi partiet gennem flere år har været modstander af den frie abort. Og det har flere gange været anledning til negative overskrifter for partiet.

I 2019 kom daværende formand Stig Grenov til at omtale aborter som en trend, kvinder brugte til at blive "moderne og frigjort", hvilket han måtte undskylde for. Da han midt i valgkampen det år tog orlov og blev afløst af Isabella Arendt, måtte hun så undskylde for at have sammenlignet aborterede fostre med terrorofre.

Og nu er det altså formand Marianne Karlsmoses tur. Hun har været fungerende formand for Kristendemokraterne, siden førnævnte Isabella Arendt tidligere på året meldte sig ud og ind i Det Konservative Folkeparti i stedet.

Over for TV 2 sagde Marianne Karlsmose lørdag, at hun synes, pressens fokus på emnet er overdrevet:

- Det er ærgerligt, når jeg ved, at rigtig mange danskere ikke kender vores økonomiske politik, vores syn på klima og energi og vores syn på beskæftigelse. Der er en undertrykkende del, som gerne vil sætte Kristendemokraterne i eller anden fordomsboks, sagde hun til tv-kanalen.



Marianne Karlsmose blev søndag eftermiddag formelt blevet valgt som Kristendemokraternes formand. Der var ingen modkandidater.

