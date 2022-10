Kristendemokrat ripper pludselig op i abort-debat: - Vi har taget livet af børnene

Tror på comeback

Kristendemokraterne blev senest valgt til Folketinget i 2001, men var i 2019 nervepirrende tæt på et comeback.

For første gang siden 2005 fik det 52-årige parti over 1 procent af stemmerne og var blot 0,3 procentpoint fra spærregrænsen. En fremgang, som daværende formand Isabella Arendt fik store dele af æren for.

Arendt har dog siden forladt partiet til fordel for Det Konservative Folkeparti, og selvom det kostede på medlemskontoen, er der fortsat optimisme at spore blandt de cirka 150 medlemmer, der havde indfundet sig i Kolding.



Ganske få minutter inde i landsmødet stod det nemlig klart, at de var der for at tale om tro.

Ikke troen på Gud, nødvendigvis. Nej, fælles for dem alle var troen på, at partiet efter 1. november atter er repræsenteret i Folketinget.

”I kan ikke slå os ihjel”, citerede et medlem christianitternes nationalsang. ”I’m still standing,” citerede en anden Elton John, mens en tredje havde taget et Barack Obama-citat med til lejligheden:

- Om vi kan komme i Folketinget? Yes we can!