Voldsom tørke presser vandværker

- Der er vand nok til alle, hvis man efterlever de restriktioner, som vandværkerne melder ud. Der er ingen grund til at vande græsset. Selvom det er vissent, så bliver det grønt igen, når vi en gang får regn. Og der er heller ingen grund til at fylde havebassinet op med vand. For der skal være vand nok til dem, der har brug for det til f.eks. deres dyrehold, siger fagleder for drikkevand i DANVA, Dorte Skræm, i en pressemeddelelse.

Torsdag er DANVA, interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, ude med en opfordring om at begrænse brugen af vand, da der er begrænsninger på, hvor meget vand vandværkerne kan pumpe op.

Saml (hvis muligt) regnvand fra taget i en regnvandstønde - så kan du bruge det til at vande med, i stedet for at bruge drikkevand til blomsterne. Læg et låg på regnvandstønden, så vandet ikke fordamper.

Restriktioner i Svejbæk

Allerede nu har enkelte vandværker indført restriktioner. Blandt andet i Svejbæk ved Silkeborg.



- På de varme dage er forbruget næsten 2-3-dobbelt. Så en lille vandforsyning som os skal virkelig gøre noget for at følge med, så vi ikke bliver belastet for hårdt, sagde Torben Nielsen, formand for Svejbæk Vandværk, onsdag.



Og derfor har lidt over 300 husstande i Svejbæk modtaget et brev fra vandværket angående forbud mod at vande haverne fra klokken 15-00 fra 1. juni til 31. august. I det tidsrum er det ikke tilladt at vande haverne med en haveslange, der er tilkoblet enten spreder, vippevander eller siveslager.

Men borgerne i Svejbæk skal ikke være bange for at blomster vil gå tabt, da det stadig er tilladt at vande med håndholdt haveslange eller vandkande.



Vandkunder kan gå ind på deres lokale vandværks hjemmeside og se, om der er indført restriktioner på vandet.