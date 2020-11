Verden har aldrig før stoppet en pandemi med en vaccine

Helt så galt ser det dog ikke ud til at gå med coronavirussen, siger Viggo Andreasen.

- Men man kan sagtens forestille sig, at hele verdens befolkning bliver vaccineret, og så kommer der en ny variant, der spreder sig lidt langsommere, end den vi kender nu, siger han.

Fænomenet er velkendt, og vi ser for eksempel nye influenzavarianter, der dukker op over tid. Vores immunforsvar er heldigvis ikke lige så udsat, som over for en helt ny virus. Vores kroppe genkender nemlig til en vis grad de nye virusvarianter, forklarer Viggo Andreasen.

Ændringer i coronavirussen vil dog betyde, at verdens forskere må tilbage i laboratoriet og videreudvikle vaccinerne, så de bliver tilpasset den nye virusvariant.

- Vi skal være vildt glade for den her vaccine (Pfizer, red.), da man sagtens kan forestille sig, at den kan få os tilbage til vores normale hverdag. Men vi kan nok også se frem til at skulle genvaccineres hvert andet eller tredje år, siger Viggo Andreasen.

Hvert år i februar mødes et udvalg i WHO for at beslutte, hvordan efterårets influenzavaccine skal se ud. Rutinen har stået på i 30-40 år, fortæller Viggo Andreasen. Et lignende scenarie med en coronavaccine er derfor ikke svært at forestille sig.

Hvem skal have vaccinen først?

Onsdag har EU-Kommissionen indgået en aftale om køb af 200 millioner doser af coronavacciner fra procenterne Pfizer og BioNtech.

Når vaccinen ifølge forventningerne godkendes og sendes ud til EU-landene, melder spørgsmålet sig: Hvilke borgere skal have de første doser?

Her er der ifølge Viggo Andreasen to veje at gå:

Enten kan man vælge at vaccinere de særligt sårbare først: ældre, overvægtige, kronisk syge.

Eller også kan man give de første doser til dem, der driver smitten: Især ældre børn og yngre voksne.

- Man kan spørge: Er det bedre at vaccinere dem, der arbejder på plejehjemmet, end plejehjemmets beboere, siger Viggo Andreasen.