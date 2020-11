Menighedsråd i åben krig - beskyldninger om kup og bedrag

Menighedsrådsvalg skaber sjældent overskrifter eller interesse uden for en snæver kreds med hang til bibellæsning, salmesang og Kristeligt Dagblad.

Men i Grenaa er valget endt i et sandt drama, der minder om noget, man læser om i bøger.

Beskyldninger om kup og bedrag flyver gennem luften. Menighedsrådet er delt i to lejre - liste et og to - som står på hver sin side af den kirkelige skyttegrav.

Det er en uenighed om, hvem der vandt det seneste valg, der har kløvet dem i to.

Den ene liste kalder valget for et kup, mens den anden liste kalder det deres demokratiske ret. Nu mødes de igen i den demokratiske boksering til et nyt valg, der skal afgøre debatten en gang for alle.

- Vi var chokeret. Vi tabte både næse og mund, siger Helle Danvad Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.