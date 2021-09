Time for time: Sådan rammer voldsomt vejr Danmark i dag

TV 2 VEJRET holder øje med blæsevejret hele dagen, da der er risiko for, at det udvikler sig yderligere, end det prognoserne viser lige nu. Enkelte prognoser har for eksempel vindstød op til orkanstyrke.

Kraftigt blæst er noget af det mest ødelæggende vejr, vi har herhjemme, og kan give restriktioner på blandt andet broer og færger.

Sådan udvikler blæsevejret sig

Lige nu befinder lavtrykket sig vest for Norge, men det bevæger sig altså på tværs af Skandinavien i løbet af torsdagen.

Allerede i formiddagstimerne begynder det at blæse op til stormende kuling i vindstødene, men det er først efter middag, at det for alvor går løs.

De første stormstød ventes omkring klokken 14 i Nordvestjylland.

Klokken 14.00