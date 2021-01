Søndag bliver sidste vinterdag i denne omgang

Temperaturen vil mange steder for tredje dag i træk forblive under frysepunktet og give endnu et isdøgn.

I Jylland og på Fyn kan termometeret snige sig lidt over frysepunktet og give let tøvejr.

Over hele landet er vinden ret svag, så det vil ikke føles meget koldere end dét, termometeret viser.

Det vil være overvejende tørt, men der kan falde lidt sne omkring Øresund, Bornholm og i Vestjylland i løbet af søndagen.

Snevejr til aften

I aften trækker en frontzone ind over landet fra vest, og det vil give let snefald i Jylland - blandt andet i Horsens- og Silkeborg-området.