Skybrud og torden kan ramme store dele af landet

Den meget varme sommerluft, der i to uger har befundet sig over Danmark, kommer nu under pres af køligere luft fra vest.

Mødet mellem den varme luft over Danmark og den koldere luft over Nordsøen vil i tirsdagens løb kunne give anledning til, at der dannes regn- og tordenbyger flere steder i landet.

Selvom tirsdag morgen er startet med pænt vejr i hele landet, så vil der allerede i formiddagstimerne dannes cumulusskyer, der hurtigt kan vokse sig større og blive til egentlige bygeskyer.

KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer

er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter

er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning.

Risiko for skybrud flere steder

I eftermiddagstimerne når bygerne deres maksimale styrke, og her kan de flere steder i landet være med skybruds-intensitet. Der er tale om skybrud, hvis der falder mere end 15 millimeter regn på en halv time.

Risikoen for skybrud er størst over den sydlige og centrale del af Jylland samt over Fyn. Derudover kan der dannes linjer med regn- og tordenbyger over Midtsjælland i eftermiddagstimerne.

Bygerne vil derudover også være med torden, og da de generelt vil bevæge sig langsomt, kan der falde store mængder regn over de samme områder. Det er derfor ikke umuligt, at der samlet set kan falde op mod - eller lidt over - 30 millimeter regn i løbet af i dag.

I den østlige del af landet bliver det dog en pæn dag med temperaturer, der kan nå 28-29 grader, og det er vigtigt at understrege, at man mange steder i Danmark slet ikke bliver ramt af kraftige byger tirsdag. Til gengæld kan der komme meget regn - og på kort tid - dér, hvor man bliver ramt.