Priserne på sommerrejser er rekordlave – så billigt kan du komme afsted

Danskerne venter med at rejse

Netop usikkerheden om, hvornår man kan forvente at blive vaccineret, og hvordan smitten udvikler sig i andre lande, har fået mange danskere til at først at bestille ferie på den anden side af sommeren.

- Vi oplever, at der er en langt større interesse for efteråret og vinteren lige nu, end der er for sommeren, siger Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI, til TV 2. Han tilføjer, at de har oplevet en nedgang på deres sommersalg på næsten 85 procent i forhold til et normalt år.

Kigger man på danskerne rejsesøgehistorik den seneste måned, er de ifølge Ole Stouby fra Travelmarket også 70 procent lavere end et normalt år inden coronapandemien.